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¡Así es la mansión de los Valdés Lazariego! Verónica Sánchez nos desvela los secretos de algunos escenarios de Las hijas de la criada

LAS HIJAS DE LA CRIADA

Verónica Sánchez abre las puertas de la casa de doña Inés y descubre sus rincones más especiales

La actriz de Las hijas de la criada recorre la mansión de los Valdés Lazariego y muestra algunos detalles de escenarios clave en la historia de su personaje.

La casa de doña Inés es uno de los escenarios principales de la serie junto a la conservera. Entre sus estancias, el personaje ha vivido momentos familiares y conversaciones especialmente interesantes con Clara.

Durante este recorrido exclusivo, Verónica Sánchez muestra algunos detalles que pueden pasar desapercibidos en pantalla. La actriz se detiene en lugares como el comedor y el dormitorio en el que doña Inés dio a luz en Las hijas de la criada.

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