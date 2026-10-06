Verónica Sánchez abre las puertas de la casa de doña Inés y descubre sus rincones más especiales

La casa de doña Inés es uno de los escenarios principales de la serie junto a la conservera. Entre sus estancias, el personaje ha vivido momentos familiares y conversaciones especialmente interesantes con Clara.

Durante este recorrido exclusivo, Verónica Sánchez muestra algunos detalles que pueden pasar desapercibidos en pantalla. La actriz se detiene en lugares como el comedor y el dormitorio en el que doña Inés dio a luz en Las hijas de la criada.