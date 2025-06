J.J. Vaquero no deja pasar la oportunidad de bromear con Roberto Leal y su sorprendente físico

Nada más pisar el plató de Pasapalabra, J.J. Vaquero tenía claro que debía comentar lo que todos estaban pensando: la reciente portada de Roberto Leal sin camiseta. “Tres días aguantando sin decir nada, pero ya no me resisto”, soltó el cómico, desatando carcajadas entre el equipo. Vaquero, siempre fiel a su estilo desenfadado, no solo bromeó con los abdominales del presentador, sino que también compartió la reacción de su esposa al ver la imagen: asombro y admiración en estado puro.

Leal, con su característico buen humor, recogió el guante y aprovechó para destacar la imponente fuerza de Vaquero, quien, lejos de ser solo un experto en hacer reír, también demuestra su destreza en el powerlifting. “Voy a por los 275 kilos en peso muerto en mi próxima competición”, reveló el humorista. Sin perder la oportunidad de seguir con el tono jocoso, el presentador respondió: “Podrías levantar la mesa, con Manu y Rosa encima”, generando otro momento memorable en el programa.