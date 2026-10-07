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EN TIERRA LEJANA
El ultimátum de Alya a Cihan En tierra lejana ante su decisión de salvar a Boran
La doctora intenta convencer a Cihan para que renuncie a una peligrosa operación por Boran y termina tomando una decisión tajante ante el riesgo de perderlo.
Después de todo lo que han superado juntos, Cihan reconoce que Alya ha sido fundamental para él. Sin embargo, está decidido a someterse a la operación porque se sentiría responsable si Boran muriera sin intentar salvarlo.
Ante su determinación, Alya insiste en que quiere tenerlo a su lado y rechaza conformarse con llevarlo en el corazón. Finalmente, le lanza un ultimátum: si decide operarse, ella no volverá a pisar esa casa En tierra lejana.