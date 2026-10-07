El ultimátum de Alya a Cihan En tierra lejana ante su decisión de salvar a Boran

Después de todo lo que han superado juntos, Cihan reconoce que Alya ha sido fundamental para él. Sin embargo, está decidido a someterse a la operación porque se sentiría responsable si Boran muriera sin intentar salvarlo.

Ante su determinación, Alya insiste en que quiere tenerlo a su lado y rechaza conformarse con llevarlo en el corazón. Finalmente, le lanza un ultimátum: si decide operarse, ella no volverá a pisar esa casa En tierra lejana.