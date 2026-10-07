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Alya le deja claro a Cihan que no está dispuesta a perderlo

EN TIERRA LEJANA

El ultimátum de Alya a Cihan En tierra lejana ante su decisión de salvar a Boran

La doctora intenta convencer a Cihan para que renuncie a una peligrosa operación por Boran y termina tomando una decisión tajante ante el riesgo de perderlo.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Después de todo lo que han superado juntos, Cihan reconoce que Alya ha sido fundamental para él. Sin embargo, está decidido a someterse a la operación porque se sentiría responsable si Boran muriera sin intentar salvarlo.

Ante su determinación, Alya insiste en que quiere tenerlo a su lado y rechaza conformarse con llevarlo en el corazón. Finalmente, le lanza un ultimátum: si decide operarse, ella no volverá a pisar esa casa En tierra lejana.

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