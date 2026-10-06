La tragedia de Antonio durante el temporal en Montornès: sus vecinos alertaron al ver que no respondía

Antonio, un hombre de más de 65 años, estaba en casa con su mujer cuando les sorprendió el agua. Tras dos horas sin saber de él, Jeremías entró en la vivienda para intentar localizarlo.

El vecino descubrió que Antonio había bajado al garaje, que se encontraba completamente inundado. Ante la posibilidad de que hubiera fallecido, decidió apartarse y llamar a emergencias. El temporal ha dejado al menos dos víctimas mortales en Cataluña.