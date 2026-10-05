Publicidad
LAS HIJAS DE LA CRIADA
Sonsoles Ónega retrata a Gustavo e Inés en tres palabras y no se corta con el personaje de Alain Hernández
La autora de Las hijas de la criada ha definido los rasgos esenciales de varios protagonistas de la historia, con una descripción especialmente contundente para Gustavo.
Embustero, cobarde e infiel son las tres palabras que Sonsoles Ónega escoge para definir a Gustavo. La escritora incluso bromea sobre el duro retrato que hace del personaje interpretado por Alain Hernández.
Muy diferente es su visión de Inés, a quien considera valiente, doliente y una emprendedora nata. La autora demuestra así cuánto conoce a los personajes de Las hijas de la criada, aunque la adaptación televisiva pueda presentar pequeñas diferencias.