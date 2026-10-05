Sonsoles Ónega retrata a Gustavo e Inés en tres palabras y no se corta con el personaje de Alain Hernández

Embustero, cobarde e infiel son las tres palabras que Sonsoles Ónega escoge para definir a Gustavo. La escritora incluso bromea sobre el duro retrato que hace del personaje interpretado por Alain Hernández.

Muy diferente es su visión de Inés, a quien considera valiente, doliente y una emprendedora nata. La autora demuestra así cuánto conoce a los personajes de Las hijas de la criada, aunque la adaptación televisiva pueda presentar pequeñas diferencias.