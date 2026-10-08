Una sola letra dispara el premio de Fran en La ruleta de la suerte: ¡4.300 euros de golpe!

La suerte ha sonreído a Fran en La ruleta de la suerte después de que Ana fallara una consonante en el panel dedicado a los castigos de la infancia. El concursante ha tomado el relevo con buena parte de las letras descubiertas.

El momento decisivo ha llegado al caer en la casilla de 1.000 euros y pedir la T, que aparecía cuatro veces. Con 4.300 euros acumulados, Fran ha decidido resolver sin arriesgar más y se ha llevado un premio que todo el plató ha celebrado con una ola.