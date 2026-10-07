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Serhat pide el divorcio a Berrak tras despertar del coma: la reacción de ella lo dice todo

Serhat pide el divorcio a Berrak tras despertar del coma: la reacción de ella lo dice todo

EL SECRETO

Serhat sentencia su matrimonio con Berrak en El secreto mientras ella sigue en el hospital

Berrak recibe una inesperada visita en su habitación tras despertar y descubre que Serhat ya había decidido divorciarse mientras permanecía en coma.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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El abogado de Serhat aparece en el hospital con los papeles del divorcio. Al leerlos, Berrak descubre que su marido ya los había firmado mientras ella seguía inconsciente tras el accidente.

Serhat conoce desde aquel día la infidelidad de Berrak y sabe que Kader nació de su relación con otro hombre. Convencido de no continuar con un matrimonio basado en una mentira en El Secreto.

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