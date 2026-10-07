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EL SECRETO
Serhat sentencia su matrimonio con Berrak en El secreto mientras ella sigue en el hospital
Berrak recibe una inesperada visita en su habitación tras despertar y descubre que Serhat ya había decidido divorciarse mientras permanecía en coma.
El abogado de Serhat aparece en el hospital con los papeles del divorcio. Al leerlos, Berrak descubre que su marido ya los había firmado mientras ella seguía inconsciente tras el accidente.
Serhat conoce desde aquel día la infidelidad de Berrak y sabe que Kader nació de su relación con otro hombre. Convencido de no continuar con un matrimonio basado en una mentira en El Secreto.