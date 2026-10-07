Serhat rompe definitivamente con Berrak en El secreto tras descubrir su traición: "Ahora me dan náuseas"

Después de que sus hijas y su madre visiten a Berrak, Serhat entra en la habitación dispuesto a enfrentarse a ella. El empresario confiesa que ya sólo siente desprecio y decepción por su mujer.

Berrak le pide perdón entre lágrimas y reclama otra oportunidad, pero él se muestra inflexible. Además, Serhat intenta descubrir quién es el padre de Kader, aunque ella se niega a revelarle su identidad en El Secreto.