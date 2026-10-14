Serhat confiesa a Zeynep qué ocurrió realmente con Sedef en el hotel y despeja sus dudas

Zeynep había asegurado que no le importaba lo que hubiese pasado entre Serhat y Sedef, pero en el fondo le daba rabia pensar que pudieran tener algo. Por eso, el empresario ha decidido aclararle lo ocurrido en la habitación del hotel y convencerla de que ella y Kader deben regresar a casa.

Serhat le ha explicado que Sedef intentó seducirlo para que tuviesen una aventura, pero él se negó y dejó claro que no estaba dispuesto a comportarse como Berrak. La confesión ha dejado a Zeynep sin palabras y parece haber reducido su enfado con él. ¿Están empezando a surgir sentimientos entre ambos?