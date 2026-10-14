Roca Rey deja a Tana Rivera por sorpresa tras seis meses de relación: los detalles de la ruptura

La historia de amor entre Roca Rey y Tana Rivera ha llegado a su fin apenas seis meses después de hacerse pública. Según ha desvelado Pilar Vidal en Y ahora Sonsoles, habría sido el torero quien decidió romper la relación al considerar que todo avanzaba demasiado rápido.

La inesperada separación llega después de que ambos desmintieran los rumores de una posible boda en 2027. Su última aparición pública juntos tuvo lugar el 7 de septiembre, durante la tradicional corrida Goyesca de Ronda. Desde entonces, no se les ha vuelto a ver juntos.