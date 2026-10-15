Roberto Leal quiere copiar el look de Moisés en Pasapalabra y se lleva una sorprendente respuesta

El verde ha sido el protagonista del vestuario en Pasapalabra. Roberto Leal, Moisés y Lucía Guerrero han coincidido con prendas de este color, mientras que Javier Veiga ha sido el único del equipo naranja que ha optado por una alternativa. La casualidad ha dado pie a varias bromas sobre el conocido refrán de la hermosura.

Sin embargo, la conversación ha terminado centrándose en el polo de Moisés. Roberto ha querido saber dónde lo había comprado para conseguir uno igual, pero el concursante ha mantenido el misterio. Solo ha revelado que lo adquirió por internet y que era "muy caro".