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Y AHORA SONSOLES
La reina Letizia emociona a los vecinos de Melilla durante la visita histórica junto a Felipe VI: "No me lo esperaba"
Los Reyes de España han sido recibidos entre vítores y muestras de cariño en Melilla, donde cientos de ciudadanos han esperado emocionados para poder saludarlos y conocerlos de cerca.
Tras su paso por Ceuta, Felipe VI y Letizia han continuado su viaje oficial en Melilla, protagonizando una visita histórica después de 12 años de reinado. Entre sus primeras paradas ha estado un aula de atención a niños con trastorno del espectro autista, donde se han concentrado numerosos vecinos.
La emoción se ha desbordado entre quienes han conseguido acercarse a los monarcas. Una mujer ha relatado su alegría por saludar a Letizia, mientras que otros padres han podido ver cómo la reina cogía a sus bebés. Un encuentro que ha dejado momentos inolvidables, tal y como cuentan en Y ahora Sonsoles.