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LA VOZ
Raúl vuelve a La Voz en busca de una segunda oportunidad tras quedarse fuera en su primera Audición a Ciegas ¿Lo conseguirá?
El talent regresa al escenario del programa con la ilusión de cambiar su suerte después de una primera experiencia en la que no consiguió superar las Audiciones a Ciegas.
La Voz se prepara para recibir de nuevo a Raúl, un concursante que ya conoce la emoción y los nervios de enfrentarse a los coaches. Su primera participación terminó sin conseguir una plaza en ninguno de los equipos.
Ahora, el artista vuelve dispuesto a intentarlo una vez más y demostrar su talento ante los coaches. Su regreso plantea una gran incógnita: ¿conseguirá esta vez que alguna de las sillas se gire y continuar su aventura en La Voz?