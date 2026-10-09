Raúl vuelve a La Voz en busca de una segunda oportunidad tras quedarse fuera en su primera Audición a Ciegas ¿Lo conseguirá?

La Voz se prepara para recibir de nuevo a Raúl, un concursante que ya conoce la emoción y los nervios de enfrentarse a los coaches. Su primera participación terminó sin conseguir una plaza en ninguno de los equipos.

Ahora, el artista vuelve dispuesto a intentarlo una vez más y demostrar su talento ante los coaches. Su regreso plantea una gran incógnita: ¿conseguirá esta vez que alguna de las sillas se gire y continuar su aventura en La Voz?