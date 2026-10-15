¿Qué le ha susurrado José a David en Pasapalabra? Roberto Leal descubre un mensaje secreto tras la Silla Azul

David ha conseguido recuperar su puesto en Pasapalabra tras enfrentarse a José en la Silla Azul. En su programa número 134, el barcelonés ha superado a un aspirante que ha demostrado un gran nivel, aunque los nervios le han jugado una mala pasada.

Después de la prueba, José se ha despedido de David con un misterioso susurro que ha despertado la curiosidad de Roberto Leal. El presentador ha querido saber qué le había dicho y el concursante ha revelado que el comentario estaba relacionado con sus gestos en ¿Dónde Están? y un conocido personaje televisivo.