El personaje de Álex Gadea en Las hijas de la criada: Plácido llega por La Deslumbrante, pero Clara cambia sus planes

Álex Gadea aterriza en Las hijas de la criada para interpretar a Plácido, un periodista y fotógrafo que llega a Punta do Bico con la intención de realizar un reportaje sobre La Deslumbrante. Sin embargo, conocer a Clara hará que sus prioridades cambien por completo.

El actor describe a su personaje como un hombre inquieto, curioso y entregado a su profesión, pero también paciente y excesivamente solitario. Detrás de esa personalidad se esconden experiencias de su pasado que los espectadores descubrirán en el séptimo capítulo de la serie.