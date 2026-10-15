Publicidad
LAS HIJAS DE LA CRIADA
El personaje de Álex Gadea en Las hijas de la criada: Plácido llega por La Deslumbrante, pero Clara cambia sus planes
El actor se incorpora a la serie como un periodista madrileño cuya llegada a Punta do Bico promete revolucionarlo todo. Su encuentro con Clara marcará un giro inesperado en sus intereses.
Álex Gadea aterriza en Las hijas de la criada para interpretar a Plácido, un periodista y fotógrafo que llega a Punta do Bico con la intención de realizar un reportaje sobre La Deslumbrante. Sin embargo, conocer a Clara hará que sus prioridades cambien por completo.
El actor describe a su personaje como un hombre inquieto, curioso y entregado a su profesión, pero también paciente y excesivamente solitario. Detrás de esa personalidad se esconden experiencias de su pasado que los espectadores descubrirán en el séptimo capítulo de la serie.