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Pepa Romero y Joseba Arguiñano

Pepa Romero, sobre la organización de su boda con Manolo: “Es el hombre de mi vida”

COCINA ABIERTA DE JOSEBA ARGUIÑANO

Pepa Romero desvela cómo prepara su boda con Manolo: su madre, clave en la organización

La periodista ha contado a Joseba Arguiñano cómo avanzan los preparativos de su boda, desde la elección del menú hasta el papel fundamental de su madre.

Borja Tamayo
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Pepa Romero está inmersa en los preparativos de su boda con Manolo. Durante su visita a la Cocina abierta de Joseba Arguiñano, ha explicado que ya están comenzando a organizar todos los detalles de la celebración y que está disfrutando del proceso.

A su lado tiene una ayuda imprescindible: su madre. Ambas trabajan "codo con codo" y Pepa lleva la voz cantante en decisiones como la elección del menú. Además, ha dedicado cariñosas palabras a su prometido, al que ha definido como "un cielo".

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