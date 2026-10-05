Pepa Romero desvela cómo prepara su boda con Manolo: su madre, clave en la organización

Pepa Romero está inmersa en los preparativos de su boda con Manolo. Durante su visita a la Cocina abierta de Joseba Arguiñano, ha explicado que ya están comenzando a organizar todos los detalles de la celebración y que está disfrutando del proceso.

A su lado tiene una ayuda imprescindible: su madre. Ambas trabajan "codo con codo" y Pepa lleva la voz cantante en decisiones como la elección del menú. Además, ha dedicado cariñosas palabras a su prometido, al que ha definido como "un cielo".