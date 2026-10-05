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COCINA ABIERTA DE JOSEBA ARGUIÑANO
Pepa Romero desvela cómo prepara su boda con Manolo: su madre, clave en la organización
La periodista ha contado a Joseba Arguiñano cómo avanzan los preparativos de su boda, desde la elección del menú hasta el papel fundamental de su madre.
Pepa Romero está inmersa en los preparativos de su boda con Manolo. Durante su visita a la Cocina abierta de Joseba Arguiñano, ha explicado que ya están comenzando a organizar todos los detalles de la celebración y que está disfrutando del proceso.
A su lado tiene una ayuda imprescindible: su madre. Ambas trabajan "codo con codo" y Pepa lleva la voz cantante en decisiones como la elección del menú. Además, ha dedicado cariñosas palabras a su prometido, al que ha definido como "un cielo".