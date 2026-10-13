Pablo Motos comparte en El Hormiguero una reflexión sobre cómo gestionar las emociones y evitar que dominen nuestras decisiones

Pablo Motos ha dedicado una de sus reflexiones en El Hormiguero a la gestión emocional. El presentador ha puesto el foco en la necesidad de identificar las emociones y comprender cómo influyen en nuestra forma de actuar.

La reflexión ha llegado después de la visita de Maluma, con quien ha conversado sobre salud mental. En su sección personal, el comunicador ha recordado que cada persona conoce mejor que nadie sus miedos, sueños y limitaciones, y ha animado a la audiencia a decidir cuándo dejarse llevar por sus emociones.