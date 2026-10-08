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PASAPALABRA
Octavi Pujades sorprende en Pasapalabra con su nuevo look y se convierte en el doble de Ned Flanders
El actor ha regresado al programa con bigote y gafas, una combinación que ha llevado a Roberto Leal a descubrir su divertido parecido con el vecino de Los Simpson.
Octavi Pujades ha estrenado imagen en Pasapalabra y su nuevo bigote no ha pasado desapercibido. Roberto Leal ha aprobado el cambio asegurando que le queda bien y que le da un toque diferente.
Sin embargo, el propio actor ha encontrado un parecido mucho más divertido: Ned Flanders. Las gafas han completado la transformación y Pujades ha terminado de meterse en el personaje con un inconfundible: “¡Hola, vecinitos!”.