Octavi Pujades sorprende en Pasapalabra con su nuevo look y se convierte en el doble de Ned Flanders

Octavi Pujades ha estrenado imagen en Pasapalabra y su nuevo bigote no ha pasado desapercibido. Roberto Leal ha aprobado el cambio asegurando que le queda bien y que le da un toque diferente.

Sin embargo, el propio actor ha encontrado un parecido mucho más divertido: Ned Flanders. Las gafas han completado la transformación y Pujades ha terminado de meterse en el personaje con un inconfundible: “¡Hola, vecinitos!”.