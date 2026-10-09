Octavi Pujades falla una pregunta sobre el pueblo de Roberto Leal y desata un divertido momento en Pasapalabra

Una pregunta sobre Alcalá de Guadaíra ha puesto en un aprieto a Octavi Pujades en Pasapalabra. El invitado del equipo azul ha cometido su único fallo en Una de Cuatro al desconocer dónde se inauguró en 2007 el primer puente figurativo de España con forma de dragón.

La respuesta correcta era precisamente la localidad natal de Roberto Leal, que no ha podido ocultar su reacción ante el error. El presentador ha explicado por qué Octavi debería haberlo sabido y ha aprovechado para presumir de que tiene una calle con su nombre en el municipio.