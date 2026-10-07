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PASAPALABRA
Moisés se queda a un paso del pleno en ¿Dónde Están? y Eduardo Navarrete estalla ante tanta tensión
El concursante riojano ha rozado los veinte segundos para su equipo en Pasapalabra, pero el tiempo se ha agotado con el último número y David ha aprovechado la ocasión.
El caos se ha apoderado del equipo azul durante un panel dedicado precisamente a sinónimos de esa palabra. Tras varios momentos de confusión, Moisés ha conseguido encadenar números hasta quedarse a sólo uno del pleno.
La tensión ha llevado a Eduardo Navarrete a soltar una espontánea reacción: "Aquí hay más tensión que cagando sin pestillo". En contraste, David ha resuelto su panel a la primera y se ha llevado los veinte segundos de la prueba en Pasapalabra.