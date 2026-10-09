Moisés se queda en blanco en La Pista de Pasapalabra mientras Supremme de Luxe reconoce la canción al instante

La Pista ha vuelto a poner a prueba los conocimientos musicales de Moisés y David en Pasapalabra. Esta vez, ninguno de los dos ha logrado reconocer una canción que Supremme de Luxe parecía tener clara desde el primer fragmento.

Mientras la invitada aseguraba que conocía el tema, Moisés ha bromeado con su desconcierto al comprobar que todos parecían saber la respuesta menos los concursantes. Finalmente, Roberto Leal ha dado el título en español para que lo tradujeran al inglés, una ayuda decisiva que ha permitido a David hacerse con el triunfo.