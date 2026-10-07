Moisés frena la racha de David en AlaZ y se queda a dos letras del bote de Pasapalabra

La iniciativa ha sido inicialmente de David, que ha completado su primera vuelta con 21 aciertos tras firmar el mejor turno de la tarde, con nueve respuestas consecutivas. Sin embargo, después se ha estancado.

Moisés ha aprovechado las dificultades de su rival para recortar distancias, ponerse por delante y alcanzar los 23 aciertos. David ha tratado de reaccionar sin éxito y tendrá que ceder el color naranja tras su gran racha en Pasapalabra.