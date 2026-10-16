Moisés desata las risas de Roberto Leal en Pasapalabra con su eufórica interpretación de los Ramones

La música rock ha sacado el lado más espontáneo de Moisés en Pasapalabra. Después de que Marta Hazas consiguiera dos segundos con Café con ron, el riojano ha reconocido Blitzkrieg Bop, de los Ramones, nada más escuchar los primeros acordes.

En lugar de pronunciar el título, Moisés ha comenzado a cantar a pleno pulmón, provocando las risas del público y de Roberto Leal. El presentador le ha pedido que repitiera su actuación, pero el concursante ha prometido hacerlo más bajito al darse cuenta del entusiasmo con el que había interpretado la canción.