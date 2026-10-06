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PASAPALABRA
Miquel Fernández arrasa en La Pista con Guns N' Roses: segundo pleno consecutivo y falsete incluido
El actor ha reconocido Paradise City en apenas unos segundos y ha vuelto a demostrar su oído musical en Pasapalabra con una actuación que ha terminado cantando.
Miquel Fernández sigue imparable en La Pista. El ganador de Tu cara me suena 6 ha identificado a la primera el mítico tema de Guns N' Roses de 1987, logrando así su segundo pleno consecutivo.
Elizabeth Reyes había sido más rápida con el pulsador, pero ha terminado rindiéndose ante su rival. Tras acertar, Miquel se ha animado a cantar e incluso ha probado el falsete antes de bromear en Pasapalabra sobre su conocimiento del clásico: "Se nota la edad, ¿no?".