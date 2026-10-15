Melendi sorprende en La Voz 2026 con su divertida descripción personal y una confesión sobre sus conciertos

No todos los desafíos de La Voz 2026 se viven sobre el escenario. Melendi ha participado en un juego detrás de las cámaras en el que debía encontrar palabras que le definieran a partir de diferentes letras del abecedario.

Al llegar a la A, el cantante ha sorprendido con una descripción de sí mismo: "asturiano adorable". Además, ha aprovechado este divertido reto para revelar qué emoción experimenta cuando ofrece un concierto. Un momento que permite conocer otra faceta del coach, que ha regresado al programa con el objetivo de volver a ganar la edición.