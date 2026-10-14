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PASAPALABRA
Marta Hazas vence a su marido Javier Veiga en La Pista de Pasapalabra y él sorprende con su reacción
La actriz ha reconocido Corazón contento con apenas escuchar unos segundos de la canción, mientras su marido ha encontrado una divertida excusa para justificar su derrota.
El regreso de Marta Hazas y Javier Veiga a Pasapalabra ha dejado un nuevo duelo matrimonial lleno de bromas y rivalidad. Aunque el actor había presumido de ser mejor en La Pista, su mujer le ha ganado al identificar rápidamente una canción de 1968.
La actriz ha necesitado un solo fragmento para acertar Corazón contento, pero Javier Veiga ha querido quitarle importancia a su derrota con una romántica explicación. Según ha asegurado, conocía la respuesta, pero quería escuchar a Marta cantar que tenía el corazón contento.