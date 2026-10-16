Marta Hazas y Ramón Freixa, desesperados en Pasapalabra: David salva al equipo azul de un complicado panel

La frustración se ha apoderado del equipo azul de Pasapalabra durante Palabras Cruzadas. Marta Hazas y Ramón Freixa no han conseguido acertar las respuestas de un panel dedicado a personajes famosos nacidos en 1967, que se ha complicado desde el principio.

El primer tropiezo ha llegado cuando Marta no ha recordado el apellido de Julia Roberts. Tras varios errores, David ha logrado desbloquear la prueba y resolver cuatro respuestas. Sin embargo, el equipo ha dejado la mitad del panel sin completar, provocando el lamento de los invitados, que han reconocido su impotencia por no haber ayudado más al concursante.