Marta Hazas se impone a Javier Veiga en Pasapalabra y él lamenta su error: "Me he complicado"

La rivalidad entre Marta Hazas y Javier Veiga ha dejado un nuevo triunfo para la actriz en La Pista de Pasapalabra. Aunque su marido ha sido el primero en pulsar, ha confundido Stayin' Alive con Night Fever, dos canciones de los Bee Gees vinculadas a la película Fiebre del sábado noche.

Roberto Leal había explicado que podían acertar tanto el título de la canción como el de la película. Marta ha aprovechado el fallo de Javier para conseguir el pleno y ponerse 2-0 en sus enfrentamientos. "Me voy feliz porque ya no le tengo que oír en casa", ha bromeado.