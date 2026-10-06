Maribel Verdú desvela en El Hormiguero su peor experiencia de rodaje: "Los hay que ni te miran"

Carmen Maura y Maribel Verdú han visitado El Hormiguero para presentar su nuevo proyecto en común. Durante la entrevista, Pablo Motos les ha preguntado por sus peores experiencias durante un rodaje.

Al recordar aquella película estadounidense, Verdú ha explicado que el problema estuvo en el actor que tenía enfrente. Según ha contado, hay intérpretes que trabajan para sí mismos y "ni te miran", hasta el punto de que en ocasiones prefiere escuchar una cinta para recibir la réplica.