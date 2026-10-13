Maluma confiesa en El Hormiguero cómo la fama afectó a su salud mental

Maluma ha mostrado su lado más personal durante su visita a El Hormiguero. El artista ha recordado una etapa complicada de su vida en la que, pese a disfrutar de un enorme éxito profesional, comenzó a sufrir ansiedad y sintió que había perdido el rumbo.

La llegada de su hija Paris y la muerte de su abuela marcaron un punto de inflexión. Para superar aquella situación, buscó ayuda en personas con experiencias similares, cambió sus hábitos y se acercó más a su familia y a la espiritualidad. Además, encontró en su álbum Loco x volver una forma de conectar con sus emociones.