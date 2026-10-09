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EL HORMIGUERO
Luis Zahera confiesa en El Hormiguero sus mayores desastres conduciendo: de perder una puerta a casi quedarse sin perro
El actor ha sorprendido a Pablo Motos con sus accidentadas experiencias al volante y ha reconocido que aprendió a conducir tarde y que es muy distraído.
Una rotonda estuvo a punto de convertirse en una pesadilla para Luis Zahera. Durante su visita a El Hormiguero, el intérprete ha recordado cómo abrió la ventanilla para que su perro viajara cómodo y casi terminó perdiéndolo al tomar una curva.
El ganador de dos premios Goya también ha confesado otros percances, como perder la baca del coche o sufrir golpes en el garaje que acabaron con una puerta arrancada. Una colección de anécdotas que ha compartido con Pablo Motos, reconociendo sus dificultades al volante.