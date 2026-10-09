Las letras más atrevidas de Omar Montes, Kidd Keo y BB Trickz dejan sin palabras a sus padres en El Hormiguero

El Hormiguero ha puesto a prueba a Omar Montes, Kidd Keo y BB Trickz con un experimento sociológico de lo más incómodo: escuchar a sus propios padres leyendo algunas de las letras más polémicas de sus temas musicales.

La madre de Omar Montes no ha podido ocultar su sorpresa, mientras que el padre de BB Trickz ha preguntado a su hija qué le daba más vergüenza. Kidd Keo, por su parte, ha asegurado que todo le daba igual. El experimento ha terminado con un divertido intercambio musical entre generaciones, que han acabado bailando canciones de distintas épocas.