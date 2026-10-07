El lapsus de Eduardo Navarrete con Leonardo DiCaprio que desata las risas en Pasapalabra

Reconocer al actor que interpretó a Jack en Titanic parecía sencillo, pero Eduardo Navarrete se ha bloqueado buscando su nombre en lugar del apellido. Sin encontrar la respuesta, finalmente ha dicho "Vaquero".

Moisés ha acudido al rescate del equipo azul y ha encadenado todos los aciertos del panel, dedicado a famosos nacidos en 1974. Tras conseguir el pleno, Eduardo ha explicado entre risas en Pasapalabra su confusión: "¿Dónde está Leonardo?".