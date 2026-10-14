Kader descubre lo que Berrak hace con su regalo y se lleva una dolorosa decepción

Kader se ha emocionado con la visita de Berrak a casa de Tülay y Erkan. Feliz por tener a su madre cerca, la niña ha querido entregarle un collar de macarrones que había hecho para ella. Berrak ha aceptado el regalo, aunque le ha dicho que se lo pondría en otro momento.

Antes de marcharse, Berrak le ha pedido que no hable con Zeynep. Sin embargo, lo más doloroso para Kader ha llegado después, cuando ha visto cómo su madre tiraba el collar a la basura. La pequeña ha descubierto así que Berrak ha despreciado el regalo que había preparado con tanta ilusión.