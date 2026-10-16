Javier Veiga pone en apuros a Roberto Leal en Pasapalabra tras un comentario sobre su matrimonio con Marta Hazas

Roberto Leal ha protagonizado un divertido momento en Pasapalabra al preguntar a Javier Veiga por Un matrimonio sin filtros, la obra de teatro que comparte con Marta Hazas. Sin querer, el presentador ha mezclado la ficción con la vida real de la pareja.

La confusión ha llegado cuando Roberto ha utilizado la palabra "incluso" para referirse a los problemas matrimoniales de sus personajes. Javier, sorprendido, ha aclarado entre risas que su relación va bien y ha bromeado con que Marta pudiera haberle contado algo al presentador. Leal ha terminado aclarando el malentendido.