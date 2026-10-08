Iván Redondo advierte del efecto de Vox en las elecciones del 29-N: el PSOE podría beneficiarse de la división del voto

Las elecciones generales del 29 de noviembre han centrado el análisis político de Iván Redondo en La Mesa. El experto considera que los comicios podrían estar más igualados que en 2023 y destaca la influencia de Vox entre los menores de 45 años.

Según Redondo, Vox está captando 1.400.000 votos procedentes del Partido Popular, una circunstancia que estaría afectando a sus escaños en las encuestas. Además, señala que la división del voto entre ambas formaciones podría favorecer al PSOE en algunas provincias y provocar numerosos empates.