Un inquilino de Muface, en riesgo de desahucio tras una resolución vinculada a Óscar López: Javier Chicote revela los detalles

Javier Chicote ha sorprendido en La Mesa con una exclusiva relacionada con la crisis de vivienda. Según ha explicado, el ministro Óscar López figura en la resolución que deniega el recurso de un inquilino de Muface que vive frente a Maricarmen, cuyo contrato familiar se remonta a 1988.

Tras el fallecimiento de su madre, el afectado solicitó la subrogación del alquiler, pero únicamente se la concedieron durante seis meses. Posteriormente, presentó un recurso de alzada que fue rechazado en enero. Según Chicote, ahora podría ser desahuciado en cualquier momento.