Las huellas de El Desafío que Eduardo Navarrete aún conserva: de una quemadura a una tendinitis

Eduardo Navarrete guarda más que anécdotas de su experiencia en El Desafío. En Pasapalabra, ha enseñado la marca de una quemadura que conserva en la pierna izquierda y ha revelado que también arrastra una tendinitis.

Pese a las secuelas, el diseñador asegura mantener un buen recuerdo de su participación. Sus palabras han animado a Elizabeth Reyes, que no ha dudado en postularse para una próxima edición del programa: "Me encantaría".