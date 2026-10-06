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Eduardo Navarrete enseña las secuelas que le dejó El Desafío… y Elizabeth Reyes se postula para participar

Eduardo Navarrete enseña las secuelas que le dejó El Desafío… y Elizabeth Reyes se postula para participar

PASAPALABRA

Las huellas de El Desafío que Eduardo Navarrete aún conserva: de una quemadura a una tendinitis

El diseñador ha recordado junto a Roberto Leal su paso por El Desafío y ha mostrado una de sus secuelas, mientras Elizabeth Reyes ha lanzado su candidatura.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Eduardo Navarrete guarda más que anécdotas de su experiencia en El Desafío. En Pasapalabra, ha enseñado la marca de una quemadura que conserva en la pierna izquierda y ha revelado que también arrastra una tendinitis.

Pese a las secuelas, el diseñador asegura mantener un buen recuerdo de su participación. Sus palabras han animado a Elizabeth Reyes, que no ha dudado en postularse para una próxima edición del programa: "Me encantaría".

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