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PASAPALABRA
Las huellas de El Desafío que Eduardo Navarrete aún conserva: de una quemadura a una tendinitis
El diseñador ha recordado junto a Roberto Leal su paso por El Desafío y ha mostrado una de sus secuelas, mientras Elizabeth Reyes ha lanzado su candidatura.
Eduardo Navarrete guarda más que anécdotas de su experiencia en El Desafío. En Pasapalabra, ha enseñado la marca de una quemadura que conserva en la pierna izquierda y ha revelado que también arrastra una tendinitis.
Pese a las secuelas, el diseñador asegura mantener un buen recuerdo de su participación. Sus palabras han animado a Elizabeth Reyes, que no ha dudado en postularse para una próxima edición del programa: "Me encantaría".