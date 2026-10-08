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PASAPALABRA
El giro más cruel para Moisés en AlaZ: acierta cuando ya es demasiado tarde y David se lleva la victoria
El riojano ha dominado buena parte del duelo y ha alcanzado los 22 aciertos, pero un fallo al arriesgar antes del empate le condena a la Silla Azul.
Moisés ha llegado con más segundos y ha completado su primera vuelta con 21 respuestas correctas. David, pese a comenzar con siete aciertos consecutivos, se ha quedado atrás antes de reaccionar y adelantar a su rival.
Con 22 verdes, el barcelonés ha decidido plantarse. Moisés necesitaba igualarle sin cometer errores, pero ha fallado precisamente la letra en la que más confiaba. Después ha acertado otra de forma inesperada, aunque ya era demasiado tarde para evitar la derrota en Pasapalabra.