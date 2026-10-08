El giro más cruel para Moisés en AlaZ: acierta cuando ya es demasiado tarde y David se lleva la victoria

Moisés ha llegado con más segundos y ha completado su primera vuelta con 21 respuestas correctas. David, pese a comenzar con siete aciertos consecutivos, se ha quedado atrás antes de reaccionar y adelantar a su rival.

Con 22 verdes, el barcelonés ha decidido plantarse. Moisés necesitaba igualarle sin cometer errores, pero ha fallado precisamente la letra en la que más confiaba. Después ha acertado otra de forma inesperada, aunque ya era demasiado tarde para evitar la derrota en Pasapalabra.