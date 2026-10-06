Gabriel desenmascara a Begoña en Sueños de libertad mientras Valentina descubre su gran secreto

La tensión aumenta cuando Beatriz escucha una conversación entre Begoña y Andrés y descubre que ella era el topo. Después, se lo cuenta todo a Gabriel para ganarse su confianza y permanecer cerca de él.

Dispuesto a confirmar sus sospechas, Gabriel tiende una trampa a su mujer anunciando que despedirá a Valentina. Begoña reacciona y admite haber ayudado a Andrés, mientras la joven descubre además que sigue enamorada de él en Sueños de libertad.