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SUEÑOS DE LIBERTAD
Gabriel acorrala a Begoña para destapar la traición interna
La paranoia se apodera de la cúpula tras el grave incidente y el villano estrecha el cerco sobre el entorno de Andrés.
La sombra de la desconfianza sigue extendiéndose de forma implacable por los pasillos de las perfumerías en el próximo capítulo de Sueños de libertad. Tras el violento cara a cara desencadenado por las acusaciones de espionaje, Gabriel decide subir un peldaño más en su estrategia y dirigir toda su presión e interrogatorios sobre Begoña, convencido de que ella guarda la clave para identificar al topo que está filtrando información estratégica.
El cerco sobre Begoña coloca a la joven en una posición extremadamente delicada y de alta tensión emocional, obligándola a medir cada palabra para no delatar sus alianzas ni comprometer a Andrés. Este incisivo interrogatorio promete recrudecer la fractura interna de la familia y elevar al máximo la intriga sobre la verdadera identidad de quien opera desde las sombras en la colonia.