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PASAPALABRA
Un fallo con la Y condena a Moisés en AlaZ: David frena su remontada y se lleva la victoria
El riojano se ha precipitado al responder una definición y ha cargado con ese error durante todo el duelo, mientras David ha aprovechado su récord de segundos.
David ha comenzado AlaZ con 180 segundos gracias a su mejor marca personal y ha tomado una enorme ventaja: 17 aciertos frente a uno de Moisés. El riojano había fallado muy pronto al responder "secuoya" en la Y.
A partir de ese tropiezo, Moisés ha protagonizado una gran remontada hasta alcanzar los 22 aciertos de su rival. Sin embargo, el error acumulado le obligaba a superarle y finalmente ha tenido que rendirse, dando la victoria al barcelonés en Pasapalabra.