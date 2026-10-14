Un fallo científico condena a David en Pasapalabra: Moisés remonta y logra un empate con sabor a victoria en AlaZ

La ciencia le ha jugado una mala pasada a David en AlaZ de Pasapalabra. Después de encadenar trece aciertos consecutivos, el concursante ha respondido retículo en lugar de ribosoma, un error especialmente doloroso por sus conocimientos de bioquímica.

Pese al tropiezo, David ha mantenido la ventaja hasta alcanzar los 22 aciertos y decidir plantarse. Moisés, que había ido por detrás durante todo el enfrentamiento, ha aprovechado su oportunidad para igualar el marcador. Un empate que ha supuesto una victoria para el riojano y ha condenado al barcelonés a la próxima Silla Azul.