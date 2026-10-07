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Esmeralda Moya canta ‘Azul’… ¡y hace pleno para el equipo naranja!: cruce de colores en La Pista

Esmeralda Moya canta ‘Azul’… ¡y hace pleno para el equipo naranja!: cruce de colores en La Pista

PASAPALABRA

Esmeralda Moya firma un pleno perfecto en La Pista y desespera a Eduardo Navarrete con Cristian Castro

La actriz ha cerrado su impecable paso por La Pista de Pasapalabra reconociendo Azul a la primera y logrando su tercera victoria consecutiva frente al diseñador.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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El año 2001 ha sido la pista definitiva para Esmeralda Moya, que se ha adelantado de nuevo a Eduardo Navarrete con el pulsador. Sin dudarlo, ha reconocido Azul, uno de los éxitos de Cristian Castro.

Con este acierto, la actriz ha completado tres duelos perfectos en La Pista, todos resueltos a la primera. La celebración ha terminado con baile junto a Roberto Leal y Eduardo, que ha bromeado sobre el triunfo naranja pese al título de la canción en Pasapalabra.

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