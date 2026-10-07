Esmeralda Moya firma un pleno perfecto en La Pista y desespera a Eduardo Navarrete con Cristian Castro

El año 2001 ha sido la pista definitiva para Esmeralda Moya, que se ha adelantado de nuevo a Eduardo Navarrete con el pulsador. Sin dudarlo, ha reconocido Azul, uno de los éxitos de Cristian Castro.

Con este acierto, la actriz ha completado tres duelos perfectos en La Pista, todos resueltos a la primera. La celebración ha terminado con baile junto a Roberto Leal y Eduardo, que ha bromeado sobre el triunfo naranja pese al título de la canción en Pasapalabra.