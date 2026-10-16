La emotiva canción de Cihan para Kaya en En tierra lejana: Ozan Akbaba muestra su talento musical en un momento desgarrador

Ozan Akbaba vuelve a demostrar sus dotes como cantante En tierra lejana. El actor que interpreta a Cihan Albora protagoniza una escena especialmente emotiva al cantar la canción favorita de Kaya, intentando darle fuerzas después de la tragedia que ha sufrido.

El tema, compuesto por Sezen Aksu, habla de heridas, dolor y destino, sentimientos que también reflejan la complicada historia de amor entre Cihan y Alya. Tras sorprender con su voz durante la boda de Zeynep, el intérprete vuelve a mostrar su faceta musical, esta vez en un momento íntimo entre hermanos.