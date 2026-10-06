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PASAPALABRA
Eduardo Navarrete se queda contra las cuerdas en ¿Dónde Están?: su divertida súplica al equipo
El diseñador ha vivido uno de sus momentos más tensos en Pasapalabra cuando el turno ha regresado a sus manos con poco tiempo y el panel sin completar.
David y Moisés también fallan en ¿Dónde Están?, dejando a los invitados la responsabilidad de continuar. Esta vez, Eduardo Navarrete ha comprobado la presión de la prueba después de que Elizabeth Reyes avanzara en el panel en Pasapalabra.
Con el cronómetro apurando y de nuevo ante el reto, el diseñador ha reaccionado con humor: "¡No me hagáis esto!". Finalmente, el equipo no ha conseguido completarlo y Navarrete ha rematado el momento proponiendo entre risas: "Creo que sería mejor que hablásemos de nosotros".