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EL SECRETO
Ebru pone a Zeynep contra las cuerdas en El secreto al contarle el plan de Sedef con Serhat
La joven sospecha que su hermana siente algo por su jefe y decide contarle que Sedef ha invitado al empresario a su habitación del hotel.
Todo parte del plan de Berrak, que ha propuesto a Sedef acostarse con Serhat para que su marido también sea infiel y pueda perdonarla. Ebru descubre la invitación y corre a advertir a Zeynep.
"Si te gusta, te voy a dar una malísima noticia", le avisa antes de contarle lo ocurrido. Zeynep asegura que le da igual, aunque también duda de que Serhat caiga en las redes de Sedef en El Secreto.