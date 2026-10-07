El doloroso rechazo de Berrak a Kader en El secreto destroza a la pequeña: "No me quieras"

Con un dibujo en las manos, Kader busca un abrazo de su madre biológica y asegura que no está enfadada por haber sido abandonada. Sin embargo, Berrak permanece impasible ante sus muestras de cariño.

La situación empeora cuando la aparta y le pide que la odie en lugar de quererla. Además, Berrak desmiente haberle regalado su muñeca favorita, dejando a la pequeña completamente destrozada en El Secreto.