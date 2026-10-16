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PASAPALABRA
David tiene en sus manos el desenlace de AlaZ: Moisés se planta con 22 aciertos y le deja la decisión final
Los concursantes de Pasapalabra han protagonizado otro duelo de máxima igualdad, con diez aciertos consecutivos cada uno y un bote de 1.156.000 euros en juego.
La tensión ha vuelto a apoderarse de AlaZ con David y Moisés empatados a 22 aciertos. El riojano ha brillado desde el principio, completando su primera vuelta en solo cuatro turnos, mientras que el barcelonés ha respondido con grandes jugadas para mantener la igualdad.
Tras esperar a que su rival alcanzara su marcador, Moisés ha decidido plantarse y confiar en las tablas. Sin embargo, David todavía tenía tiempo y la posibilidad de arriesgar para conseguir la victoria. Con el bote de 1.156.000 euros en juego, el desenlace ha quedado completamente en sus manos en Pasapalabra.