David tiene en sus manos el desenlace de AlaZ: Moisés se planta con 22 aciertos y le deja la decisión final

La tensión ha vuelto a apoderarse de AlaZ con David y Moisés empatados a 22 aciertos. El riojano ha brillado desde el principio, completando su primera vuelta en solo cuatro turnos, mientras que el barcelonés ha respondido con grandes jugadas para mantener la igualdad.

Tras esperar a que su rival alcanzara su marcador, Moisés ha decidido plantarse y confiar en las tablas. Sin embargo, David todavía tenía tiempo y la posibilidad de arriesgar para conseguir la victoria. Con el bote de 1.156.000 euros en juego, el desenlace ha quedado completamente en sus manos en Pasapalabra.