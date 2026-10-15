David deja en manos de Moisés un duelo decisivo en AlaZ con 1.150.000 euros en juego

La tensión se ha disparado en AlaZ después de que David y Moisés alcanzaran los 22 aciertos. El barcelonés había tomado una ligera ventaja al completar su primera vuelta con 21 respuestas correctas, pero su rival ha conseguido igualar el marcador tras varias jugadas.

Con el empate sobre la mesa, David ha preferido plantarse al reconocer que desconocía las palabras pendientes. Su decisión ha dejado el desenlace en manos de Moisés, que todavía disponía de 22 segundos para intentar superar a su contrincante en Pasapalabra. ¿Se conformará con las tablas o buscará la victoria?